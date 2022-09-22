Официальная Анкара отметила, что проведение так называемых референдумов чревато углублением нестабильности.

Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило намерения России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, поскольку это усложнит дипломатический процесс и грозит углублением нестабильности.

Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.

"Мы обеспокоены попытками провести односторонние референдумы на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (завершенный факт) не будет признан международным сообществом. Наоборот, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и углубит нестабильность", – отмечается в заявлении.

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Турецкий МИД также подчеркнул поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и "повторил готовность к совершению любого необходимого вклада для окончательного решения нынешней войны путем мирных переговоров".

До сих пор Анкара не комментировала объявления России о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, хотя накануне в немецком правительстве по итогам встречи канцлера Олафа Шольца с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом утверждали, что он осудил их.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это решение уже осудили Евросоюз, НАТО, США и ряд других стран.

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