Он снова напомнил российскому президенту, что Анкара готова внести свой вклад в переговоры по завершению войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы двух государств обменялись мнениями по последним процессам вокруг войны РФ против Украины.

Глава турецкого государства снова подтвердил готовность внести свой вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон.

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Усилия Эрдогана по завершению войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

Он регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Предыдущий телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся 29 сентября и касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину.

Эрдоган после масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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