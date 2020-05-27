В МИД назвали "подленьким" заявление экс-канцлера ФРГ, обозвавшего украинского посла "карликом"

Замглавы МИД Украины посоветовал Шредеру "не водиться с российскими деньгами".

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар назвал подлым и низким заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который обозвал украинского посла в ФРГ Андрея Мельника карликом.

Об этом Боднар написал в Facebook.

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"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера - предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим", - подчеркнул Боднар.

Как известно, бывший канцлер Германии и председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии.

Шредер резко высказался о Мельнике, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карлик".

Как сообщал УНИАН, немецкий лоббист российского "Газпрома" Шредер в ноябре 2018 года попал в список сайта "Миротворец". На сайте его обвиняют в попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Экс-канцлер ФРГ попал в список после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

*** Шредер с 1998 по 2005 год возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии в составе СДПГ и « Зеленых». После отставки в 2005 году в результате досрочных выборов он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора российского газопровода "Северный поток". В 2016 году Шредер возглавил также компанию Nord Stream 2.

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