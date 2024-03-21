Речь идет о Дмитрии Табачнике и Дмитрии Вороне.

Двое топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича получили заочные приговоры - речь идет об экс-министре образования и науки Дмитрии Табачнике и бывшем главе Государственной регистрационной службы Дмитрии Вороне. Как сообщает Служба безопасности Украины, Табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно, Ворона - 12 лет заочно. Также у осужденных конфисковано их имущество на более 200 млн грн.

Отмечается, что оба злоумышленника скрываются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, где проводят подрывную деятельность против нашего государства.

"Они находятся на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым. При его координации Табачник регулярно предоставлял оккупантам собственные прогнозы по развитию общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Также по указанию агрессора он консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения псевдореферендумов во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Еще одной задачей Табачника было предоставление местным коллаборационистам "методической" помощи по переформатированию образовательной отрасли по российским "стандартам", - информирует СБУ.

Отмечается, что за сотрудничество с оккупантами экс-министра назначили "советником" Евгения Балицкого и включили в состав местной ячейки путинской партии "Единая Россия".

Как установило расследование, Ворона также был советником Балицкого. Именно он подготовил обращение к главе Кремля, в котором предлагал наградить российских военных и коллаборационистов, участвовавших в захвате части территории на юге Украины. Также он помогал захватчикам создавать оккупационные органы РФ, в частности формировать "штат" единомышленников. Впоследствии он стал "сенатором РФ от Запорожской области" и переехал в Москву.

В СБУ отмечают, что также оба предателя причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвата их предприятий.

На основании собранных доказательств суд признал Табачника и Ворону виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Сообщается, что судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденных к ответственности.

Суд над Януковичем

Как известно, еще в 2019 году Оболонский райсуд Киева заочно осудил президента-беглеца Виктора Януковича на 13 лет за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Год назад Подольский райсуд Киева разрешил осуществление специального судебного производства - in absentia - в отношении экс-президента Януковича и начальника его службы безопасности, которым инкриминируют незаконную переправку через госграницу и подстрекательство к дезертирству.

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