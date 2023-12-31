Активисты разместили портативные колонки недалеко от рынка.

Движение общественного сопротивления "Жовта стрічка" включило в оккупированном Донецке "поздравление" от бывшего президента Украины Виктора Януковича.

На своей странице в Telegram они опубликовали видео с одного из местных рынков. На них можно услышать обращение, созданное с помощью искусственного интеллекта. "Нам удалось дистанционно включить аудио с приветствием предателя Януковича, который призвал сопротивляться российской оккупации", - отметили активисты.

В обращении "Янукович" отмечает, что 2023 год был непростым. "Но я еще раз хочу сказать, я категорически против вторжения в Украину, нарушения ее целостности. Тому хочу підняти цей келих за "Жовту стрічку". Я верю, что сильных и здоровых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. Донбасс порожняк не гонит. С Новым годом!" - йдеться в аудіо.

31 декабря в Украине

Как известно, российские захватчики с начала суток атакуют украинские города ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Прямо сейчас продолжается атака ударных дронов, часть страны охвачена воздушными тревогами.

Взрывы раздавались в Кропивницком и Кривом Роге. Также известно об обстрелах со стороны захватчиков по Никополю и Харьковщине.

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