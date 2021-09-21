С генсеком ООН глава государства обсудит увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины, с Эрдоганом могут обсудить вопросы освобождения удерживаемых лиц.

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США обсудит с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и "Крымской платформы" отдельно.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров во время общения с представителями СМИ в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе главы государства.

"На "Крымской платформе" были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. "Крымская платформа" и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. Будут говорить о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности в поддержке именно "Крымской платформы", – отметил спикер президента.

Никифоров добавил, что также глава государства планирует обсудить усиление экономического сотрудничества.

Читайте такжеВ Украине предложили отказаться от переноса некоторых выходных"Наша страна может предоставлять транспортные услуги, обеспечивать различные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую ІТ-отрасль, что также среди того, что необходимо ООН", – отметил он.

С президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на встрече в Нью-Йорке глава Украинского государства обсудит энергетические вопросы.

"Это "Северный поток – 2", интеграция европейской и украинской электрических сетей, это, в конце концов, переход впоследствии на "зеленую" энергетику, а также вопрос либерализации грузовых перевозок", - рассказал Никифоров.

На повестке дня встречи Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также экономические вопросы, сообщил представитель главы Украинского государства.

"Надо завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве", - отметил Никифоров.

Кроме того, на встрече с лидером Турции будет обсуждаться гуманитарная ситуация в оккупированном Крыму. "Это поддержка, которую Турция могла бы оказать крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", – рассказал пресс-секретарь главы государства.

Также, по его словам, у президента Украины запланирована встреча с представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

"Сегодня будет одна встреча с инвесторами, завтра будет другая встреча - с руководством местного штаба Microsoft. Владимир Зеленский будет приглашать их в Украину. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы инвестировать в Украину, ведь доходность такого бизнеса будет очень высокой", – пояснил Никифоров.

Напомним, что Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет ряд встреч с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной.

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Автор: Светлана Закелова