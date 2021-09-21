Пока неизвестно о каких-то провокациях представителей РФ, поделился спикер президента.

Украинская делегация не контактирует с делегацией России во время 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщает телеканал "Дом".

"По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией, и о каких-либо провокациях (с их стороны) неизвестно также", – сказал Никифоров.

Напомним, 21 сентября в Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН.

В этом году она посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19, а также сохранению окружающей среды – параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

Выступление Владимира Зеленского состоится 22 сентября.

Генеральная ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждое из которых имеет один голос. В составе Генассамблеи по состоянию на сейчас 193 государства.

Отношения Украины и России испортились после того, как РФ пошла на агрессию – захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донбасса. Ряд западных государств наказали российские власти за агрессию – ввели санкции.

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Автор: Светлана Закелова