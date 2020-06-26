"Я не идеальная": Третьякова отреагировала на скандал с детьми и назвала это буллингом

Третьякова заявила, что ее ошибка была допущена из-за долгого публичного выступления.

Председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьякова прокомментировала свое скандальное выражение.

Обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Третьякова рассказала, что самостоятельно "вытащила в жизнь" четырех детей, не брала больничных, работала не менее 50-60 часов в неделю и не получала выплат на детей.

В то же время скандал, разыгравшийся на фоне ее высказывания в отношении детей, Третьякова назвала буллингом.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга", - написала депутат. "Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений?" - добавила она.

"И да. Я не идеальна. И не хочу. Просто делаю то, что могу на том месте, в котором нахожусь", - резюмировала Третьякова.

Как сообщал УНИАН, депутат от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". На выступление политика уже отреагировала Совет Федерации профсоюзов Украины: требуют уволить женщину.

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