За назначение Милованова проголосовали все члены наблюдательного совета концерна.

Бывший министр развития экономики Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет " Укроборонпрома", в состав которого входит с конца мая.

Об этом сообщила пресс-служба концерна утром 2 июня.

Как отмечается, накануне состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета, члены которого единогласно избрали Милованова его новым председателем.

Сам Милованов заявил, что реформа "Укроборонпрома" позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки.

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"Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий. Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий "Укроборонпрома", если корпоратизация в перспективе позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники”, – отметил он, говоря о важности принятия законопроекта №3822 во втором чтении.

Отметим, ранее Милованов, будучи руководителем Минэкономики, в шутку назвал себя "дебилом". Из-за этого инцидента он недавно вступил в спор с журналистом Дмитрием Гордоном, который напомнил Милованову его слова.

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Автор: Юрий Годован