В пятницу, 16 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут прозвучать первые фамилии олигархов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил журналистам, отвечая на вопрос, будут ли объявлены первые 13 фамилий олигархов, о которых ранее говорил Данилов.
"Давайте дождемся заседания в пятницу, и, я думаю, вы услышите определенные новости по этому поводу", - сказал Данилов.
Читайте такжеОлигархи могут сами отказаться от своих активов и вернуть их государству - Данилов
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будет ли обнародован список олигархов в пятницу, Данилов сказал: "Все, что я мог сказать, я вам сказал".
Закон об олигархах
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.
Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.
Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram