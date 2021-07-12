Никаких подробностей глава СНБО не сообщил, предложив журналистам дождаться заседания в пятницу.

В пятницу, 16 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут прозвучать первые фамилии олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил журналистам, отвечая на вопрос, будут ли объявлены первые 13 фамилий олигархов, о которых ранее говорил Данилов.

"Давайте дождемся заседания в пятницу, и, я думаю, вы услышите определенные новости по этому поводу", - сказал Данилов.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будет ли обнародован список олигархов в пятницу, Данилов сказал: "Все, что я мог сказать, я вам сказал".

Закон об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Дмитрий Хилюк