Только 20% считают, что закон представляет для них угрозу.

Более половины украинцев (56,4%) считают, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов.

Об этом говорится в обнародованных результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Большинство жителей Украины - 56,4% - считают, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов. Считают, что он представляет угрозу, - 20,4% респондентов (еще 23,2% не определились или отказались отвечать на вопрос)", - говорится в результатах исследования.

*** Опрос был проведен с 22 по 29 июня методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опрошены были 2 тыс. 31 респондент, которые проживают в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

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В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 12%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Закон об олигархах: детали

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица имеющим значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом) принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Татьяна Поляковская