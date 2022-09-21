300 тысяч резервистов, которых могут привлечь к войне против Украины, "не обучены, не опытны и не готовы", и это может быть "чрезвычайно опасным" шагом.
Об этом в эфире Sky News рассказал вице-маршал авиации в отставке Шон Бэлл.
"На самом деле у них есть около двух миллионов резервистов, которые служили в армии за последние пять лет. Если экстраполировать, это около 25 миллионов резервистов, которые на каком-то этапе служили в армии. Проблема со всеми этими цифрами в том, что они выглядят очень грандиозно. В контексте 300 000 звучит много, но эти люди не обучены, у них нет опыта, они не готовы", - отметил военный аналитик.Видео дня
Бэлл уточнил, что эти военные могут представлять режиму Путина угрозу.
К тому же, добавил Белл, никто из военных экспертов не считает, что это изменит правила игры для России.
"Вторжение Путина в Украину пошло не по плану, его армия потрепана, и маловероятно, что ему удастся реализовать все свои довоенные амбиции", - сказал он.
Путин объявил частичную мобилизацию в России
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.
Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.
Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".
Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.
В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.