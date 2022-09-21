Никто из военных экспертов не считает, что мобилизация изменит правила игры для России.

300 тысяч резервистов, которых могут привлечь к войне против Украины, "не обучены, не опытны и не готовы", и это может быть "чрезвычайно опасным" шагом.

Об этом в эфире Sky News рассказал вице-маршал авиации в отставке Шон Бэлл.

"На самом деле у них есть около двух миллионов резервистов, которые служили в армии за последние пять лет. Если экстраполировать, это около 25 миллионов резервистов, которые на каком-то этапе служили в армии. Проблема со всеми этими цифрами в том, что они выглядят очень грандиозно. В контексте 300 000 звучит много, но эти люди не обучены, у них нет опыта, они не готовы", - отметил военный аналитик. Видео дня

Бэлл уточнил, что эти военные могут представлять режиму Путина угрозу.

К тому же, добавил Белл, никто из военных экспертов не считает, что это изменит правила игры для России.

"Вторжение Путина в Украину пошло не по плану, его армия потрепана, и маловероятно, что ему удастся реализовать все свои довоенные амбиции", - сказал он.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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