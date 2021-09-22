По словам министра, сейчас следствие рассматривает три основные версии покушения на убийство Шефира и его водителя.

Министр внутренних дел Денис Монастырский показал пули, которые извлекли из бедра раненого водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас следствие рассматривает три основные версии покушения на убийство Шефира и его водителя: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине. При этом он допустил, что в покушении могли принимать участие спецслужбы иностранных государств.

Внимание! Фото содержит сцену, которую вы можете счесть неприемлемой!!!

"Водителя Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает", - подчеркнул министр.

Монастырский рассказал, что перед госпитализацией раненый водитель успел указать на место, откуда производились выстрелы, что дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия.

"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить!" - подчеркнул Монастырский.

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Покушение на Шефира: что известно

Утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины и его друга Сергея Шефира. В результате водитель получил ранение в ногу, ему уже сделали операцию. Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц и рассказали детали покушения. Кроме этого, полковник СБУ назвал возможный мотив покушения на Шефира.

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Автор: Денис Прядко