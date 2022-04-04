Михаил Подоляк предложил отправить фото из Бучи и выводы судмедэкспертов на личные аккаунты европолитиков

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на игнорирование бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель приглашения приехать в Бучу. Он считает, что ее реакция говорит о том, что на Западе все еще остаются в опасных иллюзиях.

Об этом Подоляк отметил в своем Twitter.

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях", - говорится в сообщении.

При этом он предложил отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "бучанской резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов.

"Бучанская резня": что известно

1 апреля Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что украинские военные освободили город от российских военные, которые минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

2 апреля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов.

При этом весь мир увидел, на какие зверства способны российские оккупанты. Среди военных преступлений - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из погибших связаны руки и есть следы пыток.

С территории освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

В связи с этим президент Владимир Зеленский пригласил бывших глав Франции и Германии посетить Бучу, чтобы они увидели результат 14-летней политики "уступок России". В свою очередь Меркель отказалась реагировать на приглашение Зеленского.

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