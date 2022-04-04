Накануне Зеленский пригласил Меркель посетить Бучу и посмотреть, к чему привела ее политика уступок Путину.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не будет реагировать на приглашение Зеленского посетить Бучу и воочию увидеть, к чему привела политика "уступок России".

Об этом в комментарии DPA ответила ее пресс-секретарь, цитирует Европейская правда.

При этом свое решение относительно невступления Украины в НАТО в 2008 году политик считает правильным: "Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте".

В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила пресс-секретарь.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский пригласил бывших глав Франции и Германии посетить Бучу, где российские военные совершали зверства над украинцами, и посмотреть, к чему привела 14-летняя политика "уступок России".

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