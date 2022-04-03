По его словам, Украина не обвиняет Запад в преступлениях России, однако имеет право говорить о нерешительности.

Президент Владимир Зеленский пригласил бывших канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Николя Саркози посетить Бучу и посмотреть, к чему за 14 лет привела политика уступок России.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Сегодня - четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из "серой зоны" на востоке Европы. Из "серой зоны" между НАТО и Россией. Из серой зоны, о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления. За оптимистичными дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан нелепый страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и восемь лет войны на Донбассе, "а теперь боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой".

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и посмотреть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не обвиняет Запад в военных преступлениях России.

"Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые совершили это против наших людей. Кроме еще тех, кто отдавал им приказы. Но мы вправе говорить о нерешительности. О том, каким был путь к такой Буче, к такому Гостомелю, к такому Харькову, к такому Мариуполю. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно: мы должны быть сильными. 14 лет назад руководитель России в Бухаресте сказал западным лидерам, что нет такой страны как Украина. А мы доказываем, что есть такая страна. Была и будет", - подчеркнул глава государства.

"Бучанская резня": что известно

1 апреля Мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

Вечером 2 апреля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов. При этом весь мир смог увидеть, на какие зверства способны российские оккупанты.

Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убиты выстрелами в затылок.

С территории освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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