Байден рассказал, что много раз разговаривал с Зеленским.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказал мнение, должен ли президент Украины Владимир Зеленский покидать Украину на фоне российской угрозы для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

В частности, у президента США спросили мнение, мудро ли для Зеленского покидать Украину в это время для участия в Мюнхенской конференции безопасности.

"Принятие этого решения от него зависит", - сказал Байден.

Он добавил, что много раз разговаривал с Зеленским.

"С целью поиска дипломатического решения это наверняка мудрый выбор. Но это его решение", - сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление президента Украины запланировано на 16:30 по Киеву. Зеленский будет выступать в рамках блока "региональные проблемы" с темой "Украина и европейская безопасность".

Кроме того, украинский президент примет участие в дальнейшей дискуссии, запланированной на субботу в 17:30-18:00 по киевскому времени.