Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку усилий Украины по защите от российской агрессии.

Президент США Джо Байден поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Так, лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. В том числе они согласились относительно необходимости избегать военных действий вблизи станции и важности скорейшего визита МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности.

"Кроме того, они обсудили текущие переговоры по ядерной программе Ирана, необходимость усиления поддержки партнеров в ближневосточном регионе и совместные усилия по сдерживанию и сдерживание дестабилизирующей региональной деятельности Ирана", - добавили в Белом доме.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

18 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.