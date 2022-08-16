Диктатор якобы собрался строить новый демократический мир, который на самом деле пытается разрушить.

Российский президент Владимир Путин обвиняет США в якобы затягивании полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины 24 февраля.

Его цитируют цитируют росСМИ.

Он в очередной раз соврал о том, что "спецоперация" (так в России называют войну) была подготовлена "в полном соответствии с Уставом ООН". В заключение Путин добавил, якобы РФ, которая сейчас пытается уничтожить демократический мир, будет строить новый.

"Россия вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооруженные силы и другие структуры безопасности, примет других шагов к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - сказал Путин.

Напомним, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что война РФ против Украины продлится как минимум еще год. По его словам, после этой зимы наступит новый этап военных действий.

По его словам, все будет зависеть прежде всего от качественной и количественной помощи Запада в виде оружия и финансовых займов.

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