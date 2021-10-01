Глава фракции "Слуга народа" подготовил диджей-сет для участников "Большой фракции".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какую музыку сыграет для своей фракции в Трускавце.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос об анонсированном ранее диджей-сете Арахамии для участников их "Большой фракции" и что он подготовил для него, Арахамия сказал:

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"Я играл в Скадовске для "Зе!Кемпа", депутатов там практически не было. Я ленивый, я ничего не готовил дополнительно, взял свой плей-лист и буду просто... Все равно последовательность сведения - все это индивидуально, он не повторится. Но плюс-минус композиции будут одни и те же... Но учитывая, что людей много немолодых уже, то нужно разбавить каким-нибудь диско из 80-х. Имею в виду заграничные исполнители, например, Boney M. в ремиксах, естественно".

Как сообщал УНИАН, выездное заседание фракции "Слуга народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече, среди прочего, будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Автор: Таня Поляковская