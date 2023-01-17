Чиновник активно сотрудничал с оккупантами в Херсонской области.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева ("Слуга народа") "в связи с его смертью". Чиновник из Херсонской области перешел на сторону оккупантов после российского вторжения в Украину.

"Судьба коллаборантов и предателей. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", – написал Стефанчук на своей странице в Facebook, опубликовав фото распоряжения о лишении Ковалева полномочий.

Алексей Ковалев: что известно коллаборанте

С начала полномасштабного вторжения РФ нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев находился на временно оккупированной территории Херсонской области, где активно сотрудничал с оккупационными войсками. В начале апреля его исключили из фракции "Слуга народа".

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Против него было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. Также экс-нардепа обвиняют в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

28 августа депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил об убийстве коллаборанта Алексея Ковалева.

Позднее стало известно, что в Голой Пристани на Херсонщине убит не только бывший народный депутат-предатель Ковалев, но и его сожительница.

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