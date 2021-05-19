Из-за заблокированной трибуны он принимал присягу из судейской ложи.

Победивший на выборах в 50-м округе в Донецкой области Андрей Аксенов принял присягу народного депутата Украины в сессионном зале парламента под крики "Ганьба".

Как передает корреспондент УНИАН, из-за заблокированной трибуны ему пришлось это делать из судейской ложи.

Читайте такжеСтепанов прокомментировал свое увольнение из МинздраваТрибуну блокировали около десяти парламентариев из фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что, учитывая "контраверсионность этого вопроса", то есть обвинения, которые были в СМИ о наличии у Аксенова якобы российского паспорта, обратился в Аппарат парламента с просьбой разъяснить, есть ли основания не проводить процедуру присяги.

По его словам, ответ был такой, что никаких юридических оснований для этого нет. Поэтому он пригласил Аксенова к трибуне, но поскольку она была заблокирована, то присягу он зачитывал из ложи, где обычно находятся судьи, когда их приглашают в сессионный зал.

Аксенов зачитывал присягу под скандирование части зала "Ганьба".

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что обратится в СБУ по поводу возможного наличия российского паспорта у Аксенова.

Что известно об Аксенове

Аксенов победил на промежуточных выборах, которые состоялись 28 марта в избирательном округе №50 в Донецкой области.

По информации некоторых СМИ, СБУ за 10 дней до выборов в 50-м округе якобы сообщила Центризбиркому о наличии у Аксенова российского паспорта и попросила принять меры в связи с этой информацией.

14 апреля заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко в ответе на депутатский запрос Владимира Арьева (фракция «Европейская солидарность») сообщил, что спецслужба не владеет подтвержденных данных о наличии у Аксенова паспорта гражданина РФ.

Также сообщалось, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, в котором в том числе исследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.

При этом в СБУ отметили, что подозрение Аксенову не вручали.

28 апреля Центральная избирательная комиссия сообщила о регистрации представителя партии «Порядок» Андрея Аксенова депутатом Верховной Рады Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк