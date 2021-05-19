Победивший на выборах в 50-м округе в Донецкой области Андрей Аксенов принял присягу народного депутата Украины в сессионном зале парламента под крики "Ганьба".
Как передает корреспондент УНИАН, из-за заблокированной трибуны ему пришлось это делать из судейской ложи.
Читайте такжеСтепанов прокомментировал свое увольнение из МинздраваТрибуну блокировали около десяти парламентариев из фракций "Голос" и "Европейская солидарность".
Председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что, учитывая "контраверсионность этого вопроса", то есть обвинения, которые были в СМИ о наличии у Аксенова якобы российского паспорта, обратился в Аппарат парламента с просьбой разъяснить, есть ли основания не проводить процедуру присяги.
По его словам, ответ был такой, что никаких юридических оснований для этого нет. Поэтому он пригласил Аксенова к трибуне, но поскольку она была заблокирована, то присягу он зачитывал из ложи, где обычно находятся судьи, когда их приглашают в сессионный зал.
Аксенов зачитывал присягу под скандирование части зала "Ганьба".
Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что обратится в СБУ по поводу возможного наличия российского паспорта у Аксенова.
Что известно об Аксенове
- Аксенов победил на промежуточных выборах, которые состоялись 28 марта в избирательном округе №50 в Донецкой области.
- По информации некоторых СМИ, СБУ за 10 дней до выборов в 50-м округе якобы сообщила Центризбиркому о наличии у Аксенова российского паспорта и попросила принять меры в связи с этой информацией.
- 14 апреля заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко в ответе на депутатский запрос Владимира Арьева (фракция «Европейская солидарность») сообщил, что спецслужба не владеет подтвержденных данных о наличии у Аксенова паспорта гражданина РФ.
- Также сообщалось, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, в котором в том числе исследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.
- При этом в СБУ отметили, что подозрение Аксенову не вручали.
- 28 апреля Центральная избирательная комиссия сообщила о регистрации представителя партии «Порядок» Андрея Аксенова депутатом Верховной Рады Украины.
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