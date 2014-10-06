Крымские татары будут избирать новый Меджлис в Стамбуле

Об этом на пресс-конференции заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Еспресо.TV.

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По его словам, в связи с оккупацией Крыма и репрессиями против крымских татар рассматривалось 2 возможных места проведения курултая - Херсон или Киев.

Однако, по словам Мустафы Джемилева, российские оккупанты могут не пустить обратно в Крым участников курултая. Поэтому как вариант сейчас рассматривается вопрос проведения съезда в Стамбуле. Вместе с тем, Мустафа Джемилев отметил, что нет никакой гарантии того, что и после съезда в Стамбуле крымских татар могут пустить обратно в Крым.

В ближайшие дни лидер крымскотатарского народа планирует обсудить этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.