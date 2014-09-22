Джемилев: «Крымская самооборона» составляет списки, кого из крымских татар следует «ликвидировать»

Об этом сайту Крым.Реалии сообщил национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

«Такие списки есть по Бахчисарайском и Судакском меджлисам... Люди должны либо исчезнуть, либо их ликвидируют», - сказал он.

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При этом Мустафа Джемилев отметил, что крымские татары будут составлять в ответ свои списки представителей «самообороны», но придерживаться принципа ненасилия, традиционного для национального движения коренного народа Крыма.

Как сообщалось, в Крыму продолжаются массовые обыски в домах и учебных заведениях крымских мусульман. 16 сентября обыск прошел и в Меджлисе крымскотатарского народа в Симферополе.

17 сентября представители ФСБ и судебные приставы опечатали здание Меджлиса и выселили его работников и представителей крымскотатарских организаций и масс-медиа.