Джемилев: «Крымская самооборона» составляет списки, кого из крымских татар следует «ликвидировать»
В так называемой «крымской самообороне» составили списки представителей местных меджлисов крымских татар, которых хотят «ликвидировать».
Об этом сайту Крым.Реалии сообщил национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.
«Такие списки есть по Бахчисарайском и Судакском меджлисам... Люди должны либо исчезнуть, либо их ликвидируют», - сказал он.
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При этом Мустафа Джемилев отметил, что крымские татары будут составлять в ответ свои списки представителей «самообороны», но придерживаться принципа ненасилия, традиционного для национального движения коренного народа Крыма.
Как сообщалось, в Крыму продолжаются массовые обыски в домах и учебных заведениях крымских мусульман. 16 сентября обыск прошел и в Меджлисе крымскотатарского народа в Симферополе.
17 сентября представители ФСБ и судебные приставы опечатали здание Меджлиса и выселили его работников и представителей крымскотатарских организаций и масс-медиа.