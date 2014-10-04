Джемилев: Россия хочет выгнать крымских татар с оккупированного полуострова

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНИАН.

"Мне это напоминает события первой оккупации Крыма русскими в 1783 году, когда были созданы такие условия, которыми людей заставляли эмигрировать", - сказал он, описывая нынешнюю ситуацию.

Джемилев отметил, что в последнее время оккупационные власти начали репрессии против крымских татар - только за последние 2 недели проведено более 40 обысков школ, мечетей и частных домов крымских татар, и всего за неделю пропало 5 человек.

При этом, по его словам, россияне ведут себя очень грубо и унижают людей во время своих операций, что рано или поздно может привести к еще большему обострению ситуации.

«У нас складывается впечатление, что они хотят спровоцировать некий кровопролитный конфликт, чтобы иметь возможность физически расправляться с крымскими татарами», - сказал он, подчеркнув, что российские власти прямо называют крымских татар «пятой колонной» и неофициально говорят, что они станут первой жертвой после возможной военной кампании россиян для «пробития» наземного коридора в Россию.

По его словам, власти уже составляют списки людей, которые «должны исчезнуть в первую очередь».

Джемилев сообщил, что россияне накопили на полуострове 40 тысяч военных с современной наступательной техникой, которая может быть использована в операции для того, чтобы соединить Крым сухопутным коридором с РФ.

«Открыто говорят о скорой войне с Украиной», - отметил лидер крымских татар.

Он также рассказал, что российские власти составили список из 2600 запрещенных книг, назвав это "маразмом с СССР", о котором крымские татары не помнили тех пор, как Украина обрела независимость.

"Каждая более-менее интеллигентная семья под угрозой, поскольку может оказаться, что у них есть такая книга, потому что на самом деле не знают, какие книги были внесены в этот список", - сказал он.

По его словам, оккупационные власти также пресекают любые попытки говорить о незаконной аннексии Крыма за собрание более трех человек, наказывают штрафами и «очень разозлились» из-за того, что крымские татары бойкотировали проведенные 16 сентября этого года выборы в Крыму.

Джемилев не исключил, что последние репрессии могут быть связаны с этим последним фактом, отметив, что акцию крымских татар поддержали и другие жители полуострова. По его данным, в голосовании на самом деле взяло на 10-15% меньше избирателей, чем официально заявили оккупационные власти, сообщившие о 45%-й явке.

Лидер крымскотатарского народа сказал, что президент России Владимир Путин еще в марте этого года обещал ему увеличение представительства крымских татар в органах власти, предоставлении крымскотатарскому языку статуса государственного и решения социальных льгот в обмен на признание легальности аннексии полуострова.

Джемилев подчеркнул, что крымские татары не "торгуют родиной" и "знают цену обещаний россиян", акцентирует при этом, что видят свое будущее только в составе Украины.

Читайте такжеРоссия скапливает войска в Крыму и готовит вторжение в Украину - ДжемилевОн отметил, что, по последним данным, с полуострова от момента его оккупации Россией в марте этого года выехало 18-20 тысяч человек, половина из которых - крымские татары.

"Угроза, конечно, есть (массовой эмиграции из-за репрессий), но мы призываем, чтобы они оставались, потому что нельзя потерять родину, за которую мы так долго боролись", - сказал Джемилев, комментируя возможное дальнейшее развитие событий на полуострове.