Порошенко: Компромиссов с олигархами не будет

Об этом в интервью на телеканале 1+1 заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Украинская правда.

"Оказывать давление на меня через бизнес или через родственников невозможно", - заявил он.

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При этом Порошенко отметил, что заключено соглашение с инвестиционной компанией Rothschild & Cie, которая получила полномочия по продаже его активов.

Вместе с тем президент подчеркнул, что не допустит скупки депутатов в новой Верховной Раде.

"Деньги по Верховной Раде на покупку депутатов уже гулять не будут", - заявил он.