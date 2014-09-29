Порошенко: Компромиссов с олигархами не будет
02:06, 29 сентября 2014Политика
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Никакого компромисса с олигархами или финансово-промышленными группами нет и быть не может.
Порошенко говорит, что на него невозможно давить / УНИАН
Об этом в интервью на телеканале 1+1 заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Украинская правда.
"Оказывать давление на меня через бизнес или через родственников невозможно", - заявил он.
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При этом Порошенко отметил, что заключено соглашение с инвестиционной компанией Rothschild & Cie, которая получила полномочия по продаже его активов.
Вместе с тем президент подчеркнул, что не допустит скупки депутатов в новой Верховной Раде.
"Деньги по Верховной Раде на покупку депутатов уже гулять не будут", - заявил он.
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