Опубликована эксклюзивная съемка из "Иловайского котла": "это была не война, а расстрел в тире"

Журналист Ростислав Шапошников, который провел неделю внутри "Иловайского котла" и прятался вместе с солдатами в окопах от минометных обстрелов и "Градов", со своей видеокамерой стал свидетелем всего, что происходило в Иловайске- в городе, в который, не скрываясь, зашли регулярные войска РФ, говорится в программе "Секретные материалы".

Журналист вернулся домой без автомобиля, телефона, видеокамеры и ноутбука, но живой. В распоряжение "Секретных материалов" попал его видеодневник - эксклюзивные съемки из Иловайска с 24 по 31 августа.

В Иловайск Ростислав отправился на своем "Ланосе". Он приехал в город, на тот момент контролируемое украинскими батальонами и военнослужащими. Перед солдатами поставили задачу зачистить Иловайск от вооруженных боевиков.

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Через несколько часов все кардинально изменилось. Ростислав оказался вместе с бойцами внутри настоящего котла, когда на территорию города на танках и с тяжелым вооружением зашли российские солдаты.

"Пока в Киеве идет парад, мы находимся здесь на передовой и, как говорят солдаты, мы сидим с голой задницей: ни техники, ни нормального вооружения, ни людей", - говорит журналист.

Это одно из первых видеообращений Ростислава. Всю ночь их позиции будут обстреливать из минометов и "Градов".

После первой ночи в окопе журналист понял, что попал на настоящую войну.

"Очень много убитых. Конечно, это просто кошмар. Это не передать словами, мы всю ночь просидели в окопе. Слышали, как машина взрывалась и горела. Слава Богу, что мы живы остались после этой ночи", - рассказывает Ростислав.

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Там же, в окопах и окружении, Ростислав постигал военную науку, а бойцы показывали доказательства того, что Иловайск окружили не сепаратисты, а российская армия.

Вместе с добровольцами из батальонов парень ужасался методам ведения необъявленной войны и рассказывал, как опытные воины носили с собой иконы и признавались, что даже в Афгане так не воевали.

Что будет с ними и Иловайском, солдаты узнавали из Интернета и телевизионных выпусков. В окопах бойцы читали новости, а по вечерам смотрели телевизор и узнавали, что Путин открестился от солдат, которых послал в Украину как пушечное мясо.

Но все ждали, когда смогут выйти из "Иловайского котла". Когда приняли решение о выводе колонны из Иловайска, Ростислава посадили в бронированный "Фольксваген".

По дороге их машина, как и вся остальная колонна попала под обстрел. Его спасло то, что автомобиль был бронированный и замыкал колонну.

Впоследствии он узнает, что большая часть военнослужащих и добровольцев не выживут в "мирном коридоре Путина", сам Ростислав успел скрыться в лесополосе.

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Почти сутки он пробыл в "зеленке", а потом попытался добраться до блокпоста Нацгвардии. Впоследствии журналист был передан вместе с другими военнопленными Красному кресту.

"Секретные материалы" встретились с ним в Киеве. Август 2014 Ростислав запомнит на всю жизнь. Выбравшись живым из "Иловайского котла", он понимает, что оказался не на войне, а в тире в качестве мишени.

"Я видел своими глазами, как мы едем и на поле стоит техника, очень серьезная техника, это и минометы, и пушки, которые просто нас расстреливали, как в тире. То есть, это не была война, это не был бой. Это был просто расстрел в тире. Не было ни одного шанса выбраться оттуда живыми в том же составе", - вспоминает журналист.

Как уже ранее сообщалось, военная прокуратура уже ищет причины и виновных в "Иловайском котле".