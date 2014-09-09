Военная прокуратура расследует "Иловайский котел" как "халатное отношение к военной службе"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Расследование факта окружения военных в районе Иловайска и в других точках осуществляет военная прокуратура. Проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - «Небрежное отношение к военной службе, если это причинило существенный вред или тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке», - отметил он.

Читайте такжеИностранные журналисты обнародовали видео разрушенного Иловайская«Следователи изучают, как планировались и проводились эти операции. Назначена военно-тактическая экспертиза, которая даст ответ относительно правомерности принятия решений командным составом сил АТО и степени их ответственности», - добавил Лысенко.