ГПУ расследует действия руководства Минобороны и Генштаба в Иловайске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал в комментарии журналистам.

“По поручению президента Украины мы проводим сейчас расследование, в том числе назначены военно-тактические экспертизы в отношении действий руководства Министерства обороны, Генерального штаба во время проведения операций в районе Иловайска, где погибло большое количество украинских военнослужащих”, - сказал он.Читайте такжеПорошенко обещает кадровые выводы в связи с последними событиями в зоне АТО

Отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то выводы, Ярема отметил, что пока их нет, проводятся экспертизы.

“Дело в том, что это такие тонкие вещи, как планирование военных операций, проведение. И как правило, экспертизы выводов о правильности применения военных сил проводит Академия Генерального штаба ВСУ”, - добавил генпрокурор.