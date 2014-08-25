Танки и БТРы из России зашли на территорию Украины и движутся в сторону Мариуполя - СМИ

"Мы наблюдали, как российский десант зашел со стороны границы через поля. В колонне были танки, БТР и "Камазы". Они расположились на поле между селами Щербак и Маркино, чуть выше пункта пропуска "Новоазовск". Их дозор и несколько танков выдвинулись в район поселка Розы Люксембург", - рассказал пограничник Дмитрий из части 9937 Донецкого пограничного отряда, передает ТСН.Читайте такжеПресс-центр АТО опроверг информацию о захвате террористами Тельманово

Российские войска вошли вглубь территории Украины на 4-5 км, а дозор прошел чуть дальше - на 10 км. Украинские пограничники отступили, расстояние между ними и войсками агрессора - 3-4 км. Наши военные насчитали не менее 10 танков, на БТРах - флаги десанта.

"Мы - пехота, а против нас танки, БТР и артиллерия. Оборону держать при наступлении мы еще сможем, если будет наступать пехота, усиленная БТРами, но не при наступлении танков", - говорит Дмитрий.

По словам пограничника, россияне начали обстреливать их прежние позиции под Новоазовском, колонна двинулась по прямой дороге на Мариуполь.

В то же время, в пресс-службе Донецкого пограничного отряда рассказали, что не владеют информацией о вторжении российских войск.