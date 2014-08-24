За сутки силы АТО нанесли около 60 артобстрелов по террористам

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. "Силы АТО продолжают удерживать позиции в районе Саур-Могилы, находясь под постоянным обстрелом", - говорится в его сообщении.

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По данным Дмитрия Тымчука, "на протяжении суток силы АТО нанесли около 60 артиллерийских ударов по противнику. В том числе дважды – по двум колоннам бронетехники вооруженных сил России, зафиксированных в районе Белояровки Донецкой области".

Кроме этого, он сообщает, что за сутки террористы "из минометов обстреляли блокпост близ Станицы Луганской, опорный пункт близ Луганска, позиции на территории аэропорта в Луганске, блокпост и опорный пункт близ Уткино. Также был обстрелян базовый лагерь сил АТО близ Веселой Горы. Из артиллерии обстрелян опорный пункт сил АТО близи населенного пункта Червоная Поляна. Из БМ-21 "Град" обстреляны позиции сил АТО близи населенного пункта Малониколаевка и опорного пункта близ Донецка".