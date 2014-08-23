Донецк снова подвергся массированному артобстрелу – погибли три мирных жителя

В Донецке сегодня после массированного артобстрела погибли 3 мирных жителя, столько же были доставлены в больницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что сегодня во второй половине дня Донецк вновь подвергся массированным артиллерийским обстрелам, существенно пострадали Калининский и Петровский районы.

В Калиниском районе снаряды попали в жилой дом на третий этаж по улице Краснофлотской №110. Погибли трое мирных жителей, дежурные бригады «скорой помощи» доставили еще трех пострадавших в больницы.

По проспекту Красногвардейскому оборваны контактные сети и повалены деревья, в результате не ходит троллейбус по маршруту №7.

Значительно разрушены гаражные кооперативы, которые находятся за Красноградейским проспектом.

По проспекту Ильича повреждены контактные линии, не ходят троллейбусы маршрута №11.

Также снаряды попали на территорию Покровского рынка, масштабы разрушений на данный момент устанавливаются.

Жители сообщают о пожарах в гаражных кооперативах и на территории хлебозавода.

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Кроме того, поступает информация о ведении активных боевых действий в Путиловской роще, в районе микрорайонов Азотный и Бирюзово.

В результате регулярных обстрелов обесточенными в Донецке остаются 100 трансформаторных подстанций. Энергетиками сегодня удалось восстановить работу трех трансформаторных подстанций, поврежденных утром в Кировском районе. Подключены к электроснабжению многоэтажные и частные дома в Киевском и Ворошиловском районах, в частном секторе микрорайона Щегловка.

Бригады Донецких городских электрических сетей ведут работы по ремонту и замене поврежденных линий электропередачи в Киевском, Кировском, Ленинском районах города.