В Луганской области разоблачен коммунальщик - «министр здравоохранения ЛНР»

В Луганской области разоблачен генеральный директор одного из коммунальных предприятий, который занимал должность «министра здравоохранения ЛНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины, «высокопоставленное должностное лицо» в течение июня - июля организовал на территории производственных помещений коммунального предприятия «гуманитарный склад медикаментов», незаконно ввезенных с территории России для дальнейшего предоставления медицинской помощи «армии ЛНР». Кроме того, он передал в пользование вооруженным лицам «армии ЛНР» служебный автомобиль Lexus, который является коммунальной собственностью и находится на балансе предприятия.

По указанному факту ведется расследование.

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