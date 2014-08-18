ОБСЕ осмотрит российскую гуманитарку 18-19 августа - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Детальная инспекция содержания российского гуманитарного конвоя не начиналась. Эксперты ОБСЕ планируют осуществить досмотр груза 18 или 19 августа», - отметил он, ссылаясь на слова представителя ОБСЕ Поля Рикара.

«Определены партии - до 30 транспортных средств. После досмотра груз передадут для дальнейшего сопровождения официальным представителям Красного креста», - заметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской области.

В то же время Россия не представила представителям Красного креста детальной спецификации "гуманитарного конвоя", что задерживало его оформление.

Читайте такжеКабмин определил порядок оформления гуманитарных грузов на время АТО16 августа в Ростовской области завершились переговоры о "гуманитарной помощи". Украина согласилась принять этот груз под эгидой Международного комитета Красного Креста, но лишь после проверки его на границе.

На сегодняшний день 16 из 280 российских грузовиков, которые остановились в Каменске-Шахтинском (РФ) 17 августа, продвинулись к КПП "Донецк" в России на границе с Украиной.