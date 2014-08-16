Украина делает все, чтобы избежать провокаций с гуманитарным грузом РФ - Чалый

Об этом в пятницу в эфире Шустер live заявил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый, информирует пресс-служба главы государства.

С этой целью, по словам Чалого, украинской стороне удалось отправить представителей пограничной службы совместно с представителями ОБСЕ, на российские пункты пропуска.

"Уже сегодня украинские пограничники могут проверить то, что будет завозиться через пункты пропуска. Под давлением международного сообщества удалось этого достичь", - сказал он.

Таким образом, как только российской стороной будут выполнены все условия по ввозу этого груза, украинские пограничники смогут осуществить его осмотр, отметил заместитель главы АП.

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"Сейчас есть возможность четко посмотреть, что заходит. Боевые машины, оружие - мы не допустим", - подчеркнул он.

Уже после того, как груз будет передан под эгиду Красного Креста и он сможет пересечь границу, ответственность за него будет на другой стороне.

"Когда они заходят на территорию, контролируемую боевиками, там за безопасность мы не отвечаем. Там за безопасность отвечают те, кто собственно и привел к гуманитарной проблемы и большую часть ответственности несет и российская сторона", - сказал заместитель главы АП.

Вместе с тем Чалый отметил, что Красный Крест до сих пор не получил спецификацию на так называемую гуманитарную помощь от Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли прекращение огня на завозе гуманитарного груза на территории, контролируемые боевиками, Чалый отметил, что такая ситуация возможна только в случае создания соответствующих условий и соблюдение договоренностей всеми сторонами.

Он также подчеркнул, что Украина не наносит никаких ударов по линии следования так называемого русского конвоя и не будет отвечать на провокации восточного соседа.

"Пусть никто этого не ждет. Если же, не дай Бог, с гуманитарной помощью что-то произойдет - это будет точно провокация, цель которой ясна", - сказал он отметив, что сейчас ситуация под контролем.