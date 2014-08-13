Красному кресту не сообщали о том, что гуманитарный груз из России перегрузят на границе

Об этом УНИАН сообщил координатор по связям с общественностью МККК в Киеве Андре Лерш.

Отвечая на вопрос, может ли Международный комитет Красного Креста подтвердить информацию о том, что гуманитарный груз из России дойдет до границы с Украиной и будет перегружен в арендованный автотранспорт, он сказал: «На данный момент пока у нас нет информации от партнеров со стороны Украины и со стороны России».

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«Мне очень трудно комментировать все эти заявления, которые можно читать в разных СМИ», - отметил Лерш и добавил, что «еще много технических вопросов пока обсуждаются».

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия отправила из-под Москвы названные ею "гуманитарным конвоем" почти 300 грузовиков, которые должны доставить гуманитарную помощь жителям Луганска, уже несколько дней живущих в городе без электроэнергии, воды и связи из-за боев поддерживаемых Россией террористов с украинской армией.

Ряд западных политиков заявили, что российская власть может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе для того, чтобы ввести свои войска в Украину.

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12 августа заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявлял, что гуманитарный груз из России дойдет до границы с Украиной и будет перегружен и никакого сопровождения груза не предусматривается.

Сегодня, 13 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил: «Никакой путинский «гуманитарный конвой» не будет пропущен через территорию Харьковской области. Провокация циничного агрессора на нашей территории не допустима».