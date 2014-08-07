Порошенко и Байден скоординировали действия относительно угроз, которые стоят перед Украиной

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в телефонном разговоре с Байденом Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины Соединенными Штатами.

В свою очередь Байден заверил, что в любой ситуации США будут с народом Украины.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в политической, экономической и военной сферах.

По данным пресс-службы администрации президента США Барака Обамы, Порошенко проинформировал Байдена о непосредственном участии России в конфликте на Донбассе и, в частности об обстрелах с российской территории позиций украинских военных. Он заверил, что готов сделать все для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, но в то же время вернуть порядок на востоке Украины.

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«Оба лидера выразили обеспокоенность российскими заявлениями о возможности введения российских «миротворческих сил» в Украину вместе с продолжающимся наращиванием российских войск на границе с Украиной и дальнейшими поставками оружия для пророссийских сил», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.