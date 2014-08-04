Советник Авакова сообщил, на кого из политиков и звезд РФ могут наложить украинские санкции

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня на брифинге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что украинский комитет по введению санкций в отношении России подготовил к заседанию Кабмина соответствующие предложения с персональными фамилиями ряда политиков и общественных деятелей культуры.

“Сегодня состоялось второе заседание комитета о введении санкций против юридических и физических лиц РФ, которые поддержали аннексию Крыма и терроризм в Украине. На совещании подготовлены предложения на пятничное заседание Кабмина. Наши санкции должны быть не менее жесткими, чем те, которые ввели страны Евросоюза, США и Канады... Какое право имеем мы требовать от Европы введения санкций, если мы сами их не введем», - сказал Геращенко.

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Он пояснил, что под санкции, если они будут утверждены, попадут российские политики, в частности, из Совета Федерации, которые поддержали аннексию Крыма и право на введение российских войск в Украину, также планируется применить санкции в виде запрета на въезд на территорию Украины в отношении российских деятелей науки и искусства, которые в марте этого года поставили свои подписи в поддержку аннексии Крыма.

По словам Геращенко, пока не известно, как долго будут действовать эти санкции: год, два, три, пять, поскольку окончательное решение еще не принято.

Кроме того, Геращенко отметил, что члены комитета предложат Национальному банку Украины усилить контроль за работой российских банков в Украине в контексте возможного финансирования террористов на востоке, поскольку есть информация, что в России раздаются призывы делать соответствующие благотворительные взносы.

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Также, рассказал Геращенко, российским банкам будет предложено определиться, чтобы их филиалы работали либо на территории Украины, либо на территории Крыма.

Отвечая на вопросы журналистов, Геращенко отметил, что Национальный банк Украины вправе применить к филиалам российских банков на территории Украины любые меры, вплоть до отзыва лицензий на право работы.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас принято решение вводить санкции, Геращенко сказал, что после свержения режима Виктора Януковича «мы закрепили тональность безопасности и теперь есть время заниматься санкциями».

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При этом Геращенко не исключил, что Россия, в свою очередь, в ответ также может ввести какие угодно санкции в отношении Украины, поскольку уже длительное время РФ заявляет о запрете поставок из Украины тех или иных товаров. «Предвидеть безумство Путина и его крики я не в состоянии, поэтому не исключено введения ответных санкций», - сказал Геращенко.

Говоря о фамилиях российских политиков, Геращенко отметил, что уже возбуждены ряд уголовных дел в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, ЛДПР Владимира Жириновского и министра обороны РФ Сергея Шойгу. В то же время Геращенко отметил, что украинская сторона в полной мере отдает себе отчет, что задержать этих лиц на своей территории не удастся, а если Интерпол, в силу определенных обстоятельств, не объявит их в розыск, то Украина будет обращаться к странам Запада с призывом запретить им въезд на свою территорию.