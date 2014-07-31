Военным 51-й бригады выдвинуты подозрения

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Роман Бочкала, военным выдвинуты обвинения по ст. 409 Уголовного кодекса ("уклонение от военной службы путем самокалечения или другим способом"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

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"До этого бойцы находились в статусе свидетелей. Прокурору непонятно, почему военнослужащие покинули боевые позиции. Бойцы уверяют - были вынуждены это сделать. Остались с одними автоматами против минометов и "Градов". Также их обвиняют в контактировании с ФСБ",- говорится в сообщении журналиста.

В свою очередь, военные рассказали о пребывании в России и о том, как они вернулись в Украину. "В Ростовской области их держали в неком ангаре. Приводили российских журналистов, которые задавали провокационные вопросы, но украинские военные не отвечали. Уговаривали остаться в качестве беженцев. Военные наотрез отказались", - отмечается в сообщении

После этого, российские пограничники доставили украинских военных в пункт пропуска "Матвеев Курган-Успенка" в Донецкой области и передали украинским пограничникам.

Между тем, как пишет в своем сообщении Роман Бочкала, "с украинской стороны пункт пропуска контролируют сепаратисты, утверждают пленники. Вопрос в том, чьи приказы выполняют наши пограничные службы, что там находятся? Позже подъехали украинские военные и забрали плененных коллег".

Как сообщал УНИАН, 29 июля стало известно, что 42 бойца 51-й бригады пересекли границу с Россией в районе пункта Изварино в Луганской области. По словам офицера 51-й бригады, бойцы были вынуждены это сделать, чтобы не попасть под обстрелы террористов. Затем военные были доставлены в Запорожье к воинской части А1978.

Post by Роман Бочкала.