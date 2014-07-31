В Донецке в поселке "Октябрьский рудник" не прекращаются бои

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«По состоянию 17.00 обстановка в Куйбышевском районе на поселке «Октябрьский рудник» остается крайне тяжелой. Боевые действия не прекращаются. Взрывной волной повреждены стеклопакеты в жилых домах по проспекту Кремлевскому», - сказано в сообщении.

В горсовете также отметили, что на телефон ГСЧС Украины в Донецкой области поступило более 20 сообщений о разрушениях и пожарах вследствие попадания снарядов, но информации о пострадавших пока нет.

В сообщении также констатируется, что на 31 июля по Куйбышевскому району остаются обесточенными 52 трансформаторных подстанции. Степень повреждений везде разная, но аварийные бригады не могут приступить к их ликвидации из-за непрекращающегося огня.

Читайте такжеВ Донецке ситуация остается напряженной: по городу ездят боевики, ночью были слышны взрывыТакже в минимальном режиме работает канал «Северский Донец - Донбасс». На Донецкую фильтровальную станцию так и не подано электроснабжение. Поэтому водопроводная вода в Донецке подается в сокращенном режиме по графику.

Как сообщал УНИАН. На территории Донецкой области продолжаются боевые действия в рамках проведения анитеррористической операции против пророссийских боевиков.

Читайте такжеВ Донецке на территории поселка шахты "Октябрьский рудник" идет бойВедение боевых действий 21-22 июля в районе Авдеевки стали причиной повреждения трех высоковольтных линий, которые, в частности, подают электроэнергию объектам «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), среди которых Донецкая фильтровальная станция. В настоящий момент станция обесточена. В связи с этим в Кировском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка до минимума сокращена подача питьевой воды потребителям.