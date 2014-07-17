Крушение Боинг-777: Тела погибших разбросало в радиусе 4 км, "ДНР" не пропускает спасателей
20:04, 17 июля 2014Политика
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Самолет Малайзийских авиалиний Боинг-777, потерпевший крушение в Донецкой области, взорвался в воздухе.
REUTERS
Об этом написал на своей странице в Facebook Константин Батозский, советник главы Донецкой ОГА Сергея Таруты.
"Самолет взорвался в воздухе. Останки тел разбросаны в радиусе 4 км. Периметр трагедии оцеплен ДНР. ДНР не допускает областные спасательные службы, работников прокуратуры к месту трагедии", - написал он.
Читайте такжеГлаварь террористов Гиркин похвалился, что сбил самолет в районе ТорезаВ то же время, по словам Батозского, на месте катастрофы уже работает российский канал Life News.
Областная власть формирует антикризисный штаб.
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