Крушение Боинг-777: Тела погибших разбросало в радиусе 4 км, "ДНР" не пропускает спасателей

Об этом написал на своей странице в Facebook Константин Батозский, советник главы Донецкой ОГА Сергея Таруты.

"Самолет взорвался в воздухе. Останки тел разбросаны в радиусе 4 км. Периметр трагедии оцеплен ДНР. ДНР не допускает областные спасательные службы, работников прокуратуры к месту трагедии", - написал он.

Читайте такжеГлаварь террористов Гиркин похвалился, что сбил самолет в районе ТорезаВ то же время, по словам Батозского, на месте катастрофы уже работает российский канал Life News.

Областная власть формирует антикризисный штаб.