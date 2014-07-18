На Донеччине террористы захватили завод Ахметова

11:32, 18 июля 2014
Политика
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Авдеевский коксохимический завод "взяли под охрану" боевики "ДНР".

Завод взят

Об этом со ссылкой на работников предприятия сообщают "Новости Донбасса".

В частности, отмечается, что утром 17 июля на проходной завода находилось 20 вооруженных человек.

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