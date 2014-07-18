На Донеччине террористы захватили завод Ахметова
11:32, 18 июля 2014Политика
0
Авдеевский коксохимический завод "взяли под охрану" боевики "ДНР".
Завод взят "под охрану" террористами / metinvestholding.com
Об этом со ссылкой на работников предприятия сообщают "Новости Донбасса".
В частности, отмечается, что утром 17 июля на проходной завода находилось 20 вооруженных человек.
Читайте такжеВ Лисичанске горит нефтеперерабатывающий заводАвдеевский завод является одним из крупнейших коксохимических предприятий в Европе и находится в составе группе СКМ Рината Ахметова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter