Виновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге – Яценюк

«Вчерашняя ужасная трагедия вносит коррективы в нашу жизнь. Доигрались россияне. Международное преступление, за которое в Гааге нужно сидеть под международным трибуналом. Там места много, всех можно разместить», - сказал Яценюк в пятницу на совещании относительно диверсификации рынков сбыта.Читайте такжеПан Ги Мун призывает к полному международному расследованию трагедии с малайзийским самолетом

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью террористы сбили малазийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет со многими жертвами.