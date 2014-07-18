Боевики вывезли установку «Бук» в Россию, а "черные ящики" передадут ФСБ - Геращенко

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

«По последней информации, террорист международного класса Стрелков, он же Гиркин ночью приезжал в Снежное для разруливания ситуации со сбитым майлазийским «Боингом». Ночью установка «Бук», из которой был сделан пуск ракеты, была вывезана на территорию РФ, где ее, скорее всего, уничтожат, как и не посредственных исполнителей теракта, подставивших Путина и Стрелкова, радостно заявившего о сбитом украинском Ан-26», - написал Геращенко.Читайте такжеВ сети появилось видео, как террористы перегоняют "Бук" в Снежное - СМИ

Он отметил, что, по последней информации от украинской разведки, найденные террористами на месте трагедии "черные ящики" будут сегодня переданы на одном из КПП Луганской области их «кураторам из ФСБ».

«Это будет еще одним доказательством грубейшего нарушения Путиным международных правил расследования авиакатастроф. Но ведь ему после катастрофы польского президентского самолета не впервой!», - резюмировал Геращенко.