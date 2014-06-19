Из плена освободят 35 украинских силовиков: их обменяют на террористов - депутат

Уже завтра-послезавтра будут освобождены из плена 35 украинских силовиков, которых обменяют на террористов.

Об этом сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по правам человека Валерий Пацкан во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Уже началась новая фаза, сейчас переговоры в Донецкой и Луганской областях возобновляются, и я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь освобождение многих наших граждан», - заявил он.

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«В отношении заложников переговоры ведутся исключительно СБУ, штабами и представителями разных международных организаций», - отметил Пацкан.

«Я имею информацию, что по состоянию на сегодняшний день есть договоренность о 35 лицах, которые должны быть завтра или послезавтра обменены на террористов», - сказал депутат.

Также он отметил, что «очень много за последние дни попало наших военных в плен. Буквально за пару дней террористами было захвачено около 20 наших военных, также много заложников среди мирного населения, по политическому признаку».