СНБО: Террористы узнают расположения украинских силовиков с российского спутника
Террористы получают координаты мест дислокации украинских силовиков с российского спутника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.
«На протяжении суток был проведен ряд успешных операций для возобновления контроля над государственной границей Украины и уничтожения террористов в приграничных районах Луганской и Донецкой областей», - отметил он.
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Также Чеповой добавил, что «вблизи государственной границы Украины была замечена активизация перемещений военной техники и подразделений вооруженных сил РФ».
«Во второй половине дня 16 июня возле поселка Бирюково Луганской области подразделение пограничников вступило в бой с террористами, ехавшими из города Свердловск. В результате боя террористы сбежали назад в город Свердловск, пограничники потерь не понесли. По имеющейся информации, боевики планируют обстрел сил АТО в этом районе. Координаты мест дислокации украинских силовиков террористы получают с российского спутника», - сказал представитель СНБО.
«Ночью 17 июня между 2.00 и 3.00 из восьми минометов террористами были обстреляны позиции пограничников в районе поселка Алексеевское в Донецкой области. Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вступили в бой и отбили нападение врага», - добавил он.