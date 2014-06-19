ЕС не примет решение о переходе к третьей фазе санкций против России - источник

Таким образом, соответствующее решение не будет принято на заседании Совета ЕС 23 июня. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник. (Заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел состоится в понедельник, 23 июня, в Люксембурге).

Более того, дипломат утверждает, что аналогичное решение, или даже решение о расширении санкционного списка в рамках второй фазы, не будет принято и на саммите ЕС, который пройдет 26-27 июля в Ипре и в Брюсселе.

Читайте такжеМИД ожидает решение о начале второй стадии либерализации виз с ЕС 23 июня

По словам источника, есть группа стран ЕС, которые проталкивают этот вопрос, но есть большое сопротивление. „Скорее всего, ЕС не пойдет на то, чтобы принять решение о третьем этапе санкций относительно России. Тем более, что и на недавнем заседании на уровне послов этому вопросу не было уделено много времени. А это значит, что вопрос не готов для полноценного рассмотрения”, - заметил дипломат.

Другой источник утверждает, что ЕС не пойдет на введение третьего этапа, которым возможно применение санкций против компаний, из-за юридических проблем. „В настоящее время этот вопрос изучается очень тщательным образом, и для этого (введения санкций против компаний) должна быть серьезная подпочва в случае, если эти компании обратятся в суд”, - детализирует собеседник.

Дипломат утверждает, что максимум, на что можно рассчитывать, так это на то, что Совет примет решение о запрещении поставок товаров из Крыма.

Слова дипломатов подтверждает проект заключений, текстом которого владеет агентство УНИАН. Проект подготовлен для принятия 23 июня по результатам обсуждения украинского вопроса министрами иностранных дел. Хотя, как утверждают источники, этот вариант не окончательный.

В частности, в пункте, в котором вспоминают слова „целевые меры”, речь идет том, что „Совет напомнит о подготовительной работе... о принятии возможных целевых мер, если этого потребует дальнейшее развитие событий”.

Кроме того, среди пунктов, прописанных сегодня в проекте, можно выделить призыв к России повлиять на сепаратистов на востоке Украины, чтобы прекратить насилие и сложить оружие.

Читайте такжеТретья фаза санкций может закрыть России доступ к технологиям для ТЭК

Также в проекте отмечается, что Совет приветствует инаугурацию Петра Порошенко как нового президента Украины. „ЕС поощряет украинскую власть продолжать прилагать усилия для проведения реформ, включая реформу Конституции и децентрализации власти, судебную реформу”, - сказано в проекте.

Также Совет заявит, что „ожидает подписания части оставшегося Соглашения об ассоциации, которая включает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли”.