Россия готова обсуждать тему Украины на саммите с ЕС в январе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чижов заявил на конференции, организованной Центром европейской политики в Брюсселе.

"Отношения между Россией и ЕС в действительности лучше, чем временами изображают масс-медиа. Отношения между Россией и ЕС не нужно сводить только к Украине. Однако Украина - это суверенная страна, которая принимает собственные решения и проводит собственную политику. Мы готовы обсуждать любую тему на саммите, которая обоюдно интересна", - сказал Чижов.

"Мы также готовы к переговорам в трехстороннем формате, но ЕС отказался от этой идеи, сказав, что танго втроем не танцуют", - прибавил он.

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"Мы должны найти пути гармонизации ЕС и евразийского интеграционного процесса. Мы должны говорить о сопоставимости двух интеграционных проектов. Наилучшим путем был бы путь укрепления связей между двумя интеграционными группировками", - сказал российский дипломат.

Следующий саммит ЕС-Россия должен состояться в Брюсселе 28 января. Руководители ЕС критиковали Россию за давление на Украину, результатом чего стало неподписание Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в конце ноября в Вильнюсе.