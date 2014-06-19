Большинство читателей УНИАН считают, что возвращение Крыма и мир на востоке - вопрос времени

Об этом свидетельствует опрос "Что Украина должна делать с беженцами из оккупированных или охваченных войной территорий?", проведенный УНИАН в соцсети Вконтакте.

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Абсолютное большинство опрошенных не остаются равнодушными к судьбе беженцев.

Почти треть (29.9%) считают, что беженцам нужно предоставить возможность приобрести новое имущество и дом, осесть в новой местности Украины навсегда, потому что беженцы потеряли свой родной дом навсегда или надолго.

Большинство читателей (56.9%) верят, что восстановление мирной жизни в горячих точках и возвращение оккупированных территорий - вопрос времени, а беженцам необходимо предоставить временное жилье и средства для жизни.

"Предоставить возможность безопасно покинуть «горячие точки», остальное - забота самих людей" - так думают всего 6.7% опрошенных пользователей.

Не чувствуют никакого сочувствия к беженцам всего 6,5% - по их мнению, нужно не принимать беженцев, а вопрос защиты своего имущества и дома - это их личная проблема.