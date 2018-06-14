Переселенцы с Востока: Террористы страшнее бандеровцев

Продолжение. Первый материал о судьбе украинских беженцев читайте здесь: http://www.unian.ua/society/927608-pereselentsi-na-lvivschini-tochka-vidliku.html

Сотни семей переезжают из Донецкой и Луганской областей, в первую очередь, в соседнюю – Днепропетровскую. Но есть и те, кто отправляется в столицу, Киевскую, Житомирскую области, и, традиционно «бандеровские», Галиччину и Волынь. Впрочем, независимо от выбора нового места жительства, у всех – почти одинаковые причины покинуть свои дома и почти одинаковые проблемы, с которыми приходится столкнуться на новой родине. Это – жилье, восстановление утерянных документов, перерегистрация для получения социальной помощи, определение детей в детские сады, школы и ВУЗы, личное трудоустройство…

Переселенцы не боятся работы и просят помощи в трудоустройстве

Ольга Риженкова с мужем и сыном проживала в пригороде Славянска. «В самом городе уже два месяца идут бои. Обстрел начинается около пяти вечера и длится всю ночь», - вспоминает она.

Но уезжать семья решила только после того, как 29 мая произошел «страшный обстрел жилого массива Артема». «Боевики в масках из окопов обстреливают жилые дома… Убегали мы 30 мая, а накануне, 29-го, я была в Славянске, когда в 9 утра начался страшный обстрел микрорайона Артема, жилого района, с высотными домами… В тот день я видела, как мертвые или раненные люди лежали возле магазинов», - рассказала женщина.

По ее словам, в Славянске невозможно жить – еду купить негде, так как супермаркеты и магазины разграблены, не работают банкоматы, и нет возможности получить пенсии, пропадает вода и электроэнергия.

Поэтому, оставив все свое хозяйство – кур и кроликов – соседям, забрав с собой только собаку (овчарку), им удалось на собственном автомобиле выбраться из города и проселочными дорогами выехать из области. За себя и свою семью женщина уже более-менее спокойна и совсем не грустит о доме. «За домом уже не грущу. Когда мы уезжали, я говорила соседке – собирайтесь, бегите. А теперь узнаю, что она меня не послушала и четыре дня пряталась от пуль в подвале… Здесь, в Житомире, нас временно посетили в отель, обещали домик в селе. Мы не против. Я готова работать, как и раньше - больше двадцати лет проработала проводницей», - говорит Ольга Риженкова.

Больше всего Ольга переживает за семьи с детьми, которые остались в Славянске. «Многих детей не эвакуировать. Их родители говорят, что не убегают и не вывозят детей, потому что на это нет денег», - рассказала она.

Впрочем, главу другого семейства, осевшего нынче в Житомире, уезжать из Славянска заставили именно дети. У Сергей Сидорука и его жены их трое – 6-ти, 8-ми и 9-ти лет. Их квартал в Славянске постоянно находился под обстрелом, и приходилось регулярно прятаться в подвале дома. На просьбу помочь в эвакуации откликнулся сосед, который вывез всю семью на своем автомобиле. Ехали, в основном, проселочными дорогами и полями, а на границе с Луганской областью даже подверглись обстрелу, но, к счастью, все обошлось.

Сейчас Сергей с семьей проживают в Житомире у родственников в однокомнатной квартире. Но местные городские власти пытаются помочь им если не жильем, то, хотя бы, трудоустройством. Сергей не унывает: уезжал из Славянска на родину, в Житомир, ради будущего своих детей и готов браться за любую работу, чтобы прокормить семью.

«Это не ополченцы, а бандиты»

Дети и внуки стали причиной переезда из Славянска в Харьков (а, в дальнейшем, в Закарпатье) для Татьяны Беличенко. Женщина работала в городе продавцом, но, после того, как стали закрываться предприятия, которые отправили сотрудников в безоплатные отпуска, магазины также начали закрываться, и работы не стало. «Магазины работают через один (в тех, где можно рассчитаться банковской карточкой, цены – вдвое больше), в центре совсем все закрыто», - рассказала она.

По словам Татьяны, если, поначалу, сторонники ДНР прикрывались хоть какими-то лозунгами, то теперь попросту раздают оружие всем желающим. «Полтора месяца назад их многие радостно приветствовали, сейчас уже все меньше и меньше… Раздали оружие и началось мародерство, разборки, начали грабить магазины и, почему-то, прежде всего, выносили алкоголь… Это не ополченцы, это бандиты!», - поделилась она впечатлениями.

Кроме того, Татьяна рассказала, что в Славянске боевики ДНР открыто обстреливают жилые районы города, «чтобы потом рассказывать, что это «Правый сектор» и украинская армия». «Люди сами были свидетелями, как они привезли «Нону» (батальонное самоходное артиллерийское орудие, – УНИАН) во двор девятиэтажки и начали стрелять где-то в полседьмого вечера. Тогда во дворе было полно детей, женщин с детьми. И им пришлось убегать по домам, уносить детей на руках… Конечно, в ответ «Ноне» тоже начали стрелять. Сепаратисты говорили, что с горы Карачун, но это не правда, Карачун с другой стороны и далеко… Вот так сепаратисты стреляют, не целясь, сами, перестреливаются между собой, и сеют панику в городе», - рассказала она.

Больше всего женщина переживает за своего брата, который «просто так, от нечего делать», стоит на одной из баррикад сепаратистов. Татьяна Беличенко рассказала, что ее брату сообщили, что в ближайшие дни будет проведена мобилизация всех мужчин от 20 до 40 лет в «вооруженные силы так называемой Донецкой народной республики». Хотя уже сегодня на стороне ДНР воюют чеченские боевики. «Они живут в общежитии авиационно-технического училища, сейчас это какой-то колледж. И их там не десять и не двадцать – сто, если не больше», - отметила она.

Второе опасение женщины касается имущества, которое пришлось оставить в осажденном террористами городе. По словам Татьяны, ей пришлось стать свидетельницей того, как сепаратисты занимают дома жителей Славянска, причем, даже тех, кто выехал из города на несколько дней. Именно поэтому, по ее мнению, многие стараются оставаться в своих домах и квартирах, побаиваясь, что их жилье будет разграблено и не будет куда вернуться.

Тем не менее, по словам Татьяны, она планирует вернуться в родной город. Но сегодня важнее жизнь и здоровье семьи, а не жилье. Зятю женщины сепаратисты угрожали при выезде из города. «Сказали, если ты сюда вернешься, мы тебя сразу в СБУ заберем», - отметила она.

Как известно, в здании СБУ в Славянске расположен штаб сепаратистов. Через пыточные этого здания прошел не один десяток заложников – от журналистов до простых граждан, не разделяющих идей ДНР. Собственно, таковые также предпочитают не дожидаться задержания или начала активных действий АТО в своих населенных пунктах, далеких от «горячих точек» Донбасса, и становятся внутренними мигрантами.

На выселение дали 24 часа

К таковым можно отнести Николая Кренжеляка. Мужчина родился на Ровенщине, но всю жизнь прожил в Дзержинске Донецкой области. Там работал отбойником в шахте. Из-за того, что с коллегами-шахтерами не поддержал ни ДНР, ни Россию, попал под пресс сепаратистов. «Меня и моих побратимов угрожали зарезать, жену – изнасиловать, детей – задушить», - рассказал он и добавил, что на выселение из дома им дали 24 часа.

В такой ситуации отцу семейства не осталось ничего иного, как оставить дом и отвезти жену и несовершеннолетних детей в Ровенскую область. «Главное было пройти Горловский блокпост. На нем стоят кавказцы. У них есть пулеметы. И с ними вместе патрулирует горловская милиция, которая на 70% перешла на сторону сепаратистов», - рассказал он.

В целом, Николай неохотно делится воспоминаниями. Но надеется, что, со временем, проблема с сепаратизмом будет решена и он вместе с семьей сможет вернуться в Донецкую область. В планах у мужчины – достроить собственный дом и возродить разрушенное хозяйство.

Из-за угроз расправы, в Киев из Луганска переехал журналист и общественный деятель Игорь Скоркин. По его словам, тем журналистам, кто не работает на террористов, пытаются быть объективными или поддерживали Евромайдан, угрожают физической расправой. К примеру, лично ему на дверь квартиры наклеили листовки с текстом «тут живет враг народа».

Игорь отмечает, что государственное телевидение в Луганске остается под контролем «регионалов» и работает на террористов. А единственный независимый телеканал в городе прекратил свою деятельность. В то же время, собственным корреспондентам центральных СМИ приходится регулярно получать аккредитацию у террористов, иначе на их блокпостах за наличие видеоаппаратуры можно прослыть шпионом, к примеру, в пользу «Правого сектора».

«На Востоке немало людей, жертв манипуляций, которые верят ДНР и пытаются найти «Правый сектор». Но его никто не видел!», - рассказал, в свою очередь, Александр, который перевез свою семью из Краматорска в другой конец Украины – Луцк.

Александр работает на управленческой должности на предприятии, занимающемся машиностроением. Но, после начала активной фазы АТО, сотрудники его предприятия договорились о неофициальном отпуске и отправились кто куда, пока в родном городе все не устаканится. «Детей в школу мы перестали пускать еще в мае. Переживали, что по городу ходят люди с оружием, причем, они далеко не сливки общества. А сейчас вооруженные люди еще и получили власть, поэтому их действия неконтролируемы… Кто мог, уже уехал из города. Особенно это касается бизнеса. Остальные – на низком старте», - рассказал он.

По его мнению, местные ДНРовцы живут в страхе перед мифическими «бандеровцами» и «Правым сектором». Другая категория бойцов – наемники из Чечни, России и Украины. «Проблема Донбасса в том, что большинство людей не выезжали за его пределы, ничего не видели… Верю, что все еще изменится. ДНР должна побыть у «власти» месяц, чтобы местное население начало что-то понимать», - считает он.

А, пока этого не произойдет, Александр планирует перевезти семью из Луцка в Киев. Сейчас же такой выбор для переселения был сделан потому, что в прошлом году они отдыхали в Луцке, и Волынь оставила дончанам только хорошие впечатления.

Если ранее переселенцы с Востока Украины, выезжая из опасного региона, могли надеяться только на личные силы, помощь волонтеров и отзывчивость украинских военных, то 10 июня президент Порошенко поручил руководителям СБУ, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям создать все необходимые условия для мирного населения, желающего выехать из районов проведения антитеррористической операции. Теперь силовые ведомства оперативно создают коридоры для эвакуации и фильтрационные блок-посты. Организацию перевозки людей и расселение их в других регионах возьмет на себя Кабинет министров и местные власти.

В то же время, лидеры террористов из ДРН сомневаются, что поручение президента Украины будет выполнено. Хотя, на самом деле, просто расставаться с живыми гарантиями собственной безопасности террористам не с руки. Тем более, учитывая, что жители Луганской и Донецкой областей все чаще предпочитают соседствовать не с ними, а с «бандеровцами».

УНИАН